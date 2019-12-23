Губернаторские премии за достижения в области культуры и искусства вручили в Приангарье

Иркутская область, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Премии губернатора Иркутской области за достижения в области культуры и искусства получили 24 человека. Награды победителям вручил временно исполняющий обязанности главы региона Игорь Кобзев, сообщает пресс-служба областного правительства.

– Уже более десяти лет проходит вручение премии губернатора Иркутской области творческим работникам за достижения в области культуры и искусства. Премия является высшим признанием заслуг за реализацию культурных проектов в Иркутской области. Особенно отмечу, что в Год театра в число лауреатов вошел творческий коллектив ведущего театра Сибири. Мы и дальше будем уделять особое внимание развитию культурной жизни в Прибайкалье. От всей души поздравляю лауреатов премии – лучших из лучших – с заслуженной наградой, – подчеркнул Игорь Кобзев.

На конкурс было представлено 27 заявок, они распределились по восьми направлениям. Отбор кандидатов осуществлялся в два этапа. Профессиональную оценку достижений проводили отборочные комиссии, в состав которых входили независимые эксперты, обладающие высшим профессиональным образованием в сфере культуры и искусства и имеющие значительный опыт работы по данной специальности.

Оценку общественного признания и значительности вклада в культуру проводила комиссия при губернаторе Иркутской области, в состав которой вошли представители исполнительных органов государственной власти региона, учреждений культуры, науки и образования, общественности, деятели культуры и искусства.

В итоге по решению конкурсной комиссии было отобрано 24 лауреата по семи направлениям. В этом году среди победителей – архитекторы, фотографы, кинематографисты и деятели искусства.

– Работы всех конкурсантов еще раз доказали, что культура создается большим трудом и вдохновением. Здесь требуются талант, глубокое знание темы и интуиция. Именно такие яркие люди присутствуют сегодня в этом зале, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Так, премию губернатора Иркутской области по направлению «Исполнительская деятельность» получил творческий коллектив Иркутского академического драматического театра имени Охлопкова в составе Станислава Мальцева, Оксаны Готовской, Сергея Дубянского и Степана Догадина за создание спектакля «Царь Федор Иоаннович».

Обладателями премии в номинации «Произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства» стали Сергей Казанцев за создание цикла произведений живописи «Байкальская сюита» и Татьяна Ларева за серию «О Сибири и сибиряках: история в картинках».

В номинации «Произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства» за создание цикла произведений декоративно-прикладного искусства «Беседы с писателем. В.Г. Распутин» премией награжден коллектив Наталии и Аркадия Лодяновых.

Премией губернатора также были награждены Юрий Дорохин, Андрей Закаблуковский в номинации «Аудиовизуальные произведения» за создание ролика «Байкал Тотем».

В номинации «Просветительская деятельность» отмечены два коллектива. Владимир Скиф, Евгения Молчанова и Дарья Тимкович удостоены награды за создание издательского проекта «Издание книг: «Живем и помним. Воспоминания о Валентине Распутине», «Сцены звучащий глагол. Воспоминания об Александре Вампилове», «Каменный цветок. Сто поэтов о войне». Сергей Мирошниченко, Ольга Бельская, Александр Плохотников, Людмила Тихонова и Мария Степанова – за организацию 17-го Байкальского международного кинофестиваля «Человек и Природа» имени Валентина Распутина.

Юлий Бравков получил премию губернатора Иркутской области за создание фотокниги по истории города 1975-2007 годов «Усолье-Сибирское. Островки памяти» (вторая и третья части – «Уходящие в легенду», «На ветрах жизни»).

Творческий коллектив в составе Владимира Тихонова, Елены Колгановой, Ирины Калининой, Елены Ладейщиковой и Алексея Бельского удостоен награды по направлению «Произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства» за воссоздание архитектуры и интерьеров Приказной избы Илимского острога.

Размер авторской премии составил 200 тысяч рублей, коллективной – 300 тысяч рублей. Общая сумма, предусмотренная на выплату премий в 2019 году, – 2 млн 400 тысяч рублей.