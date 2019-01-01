Игра с формой и танец вне стилей – иркутян приглашают на спектакль-рефлексию «Близость»

Иркутск, 1.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В иркутской галерее Виктора Бронштейна 4 и 5 января состоится премьера социально-философского спектакля «Близость» от режиссера-постановщика Марии Яшниковой. Об этом сообщает пресс-служба галереи.

Мария Яшникова – хореограф, актриса пластического театра PROдвижение, финалистка программы Mind and Movement международного фестиваля современной хореографии Context в Санкт-Петербурге.

«Близость» – новая работа молодого и талантливого режиссера. Это постановка-рефлексия о современном мире и месте человека в нем.

– Теперь каждый день обычного человека начинается с того, что он берет на себя ответственность, он выбирает, – комментирует Мария Яшникова. – Я выбираю: подстраиваться под обстоятельства жизни или сделать шаг в сторону доверия и искренности. Что поможет мне уйти от шаблонов, вдохновиться идей и создавать?

На эти вопросы Мария Яшникова отвечает языком современного искусства. Новый спектакль – смешение контрастных музыкальных направлений, игра с формой, танец вне стилей. На сцене артисты создадут новый образ современного мира.

Возрастное ограничение 12+. Сбор гостей в 17:30. Начало спектакля в 18:00. Стоимость билетов – 750 рублей. Предварительное бронирование билетов по телефону: (3952) 66-55-06, (3952) 75-60-30.