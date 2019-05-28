ИГУ представит спектакль по пьесе Александра Вампилова в День города

Иркутск, 29.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Поэтический спектакль о любви «Перешагнуть порог» по мотивам знаменитой пьесы Александра Вампилова «Дом окнами в поле» представит горожанам Иркутский государственный университет в День города, 1 июня. Представление состоится при любой погоде на интерактивной площадке «Театральная аллея» на бульваре Гагарина, сообщает пресс-служба вуза. Начало в 11.10. – Вечная тема любви... двое – мужчина и женщина, встречи и расставания. Как трудно бывает найти друг друга, сделать правильный выбор. «Перешагнуть порог – это сложная задача. Глупости человек делает перед порогом», – говорит герой спектакля. Как сделать правильный выбор? Как не ошибиться? Это волнует всех живущих на Земле, об этом хочется размышлять, писать стихи, и, конечно же, рассказать об этом зрителю, – говорят постановщики. Спектакль иркутскому зрителю представит молодежный театр ИГУ «Эксперимент», созданный как театральный кружок в 2010 году. Коллектив – постоянный участник международного фестиваля «Сибирская рампа», арт-мастерской «Театральное пространство Байкала», региональных фестивалей «Алые паруса» и «Студенческая весна». Спектакль «Балаган» по пьесе Чарльза Мори в постановке театра «Эксперимент» взял гран-при на «Студенческой весне 2016», а «Вино из одуванчиков» по мотивам одноименной повести Рэя Брэдбери – на «Студенческой весне 2018». Режиссер и руководитель театра – актриса Иркутского академического драматического театра имени Охлопкова Ольга Шмидгаль. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: александр вампилов

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