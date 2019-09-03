ИМКФ: история ГУЛАГа в картинках, или всегда ли комиксы – это развлечение?

Иркутск, 3.09.19 (ИА "Телеинформ"), - На Иркутском международном книжном фестивале состоялась презентация уникального графического проекта «ВЫ-ЖИВШИЕ». Напомним, фестиваль проходил в Иркутске с 30 августа по 1 сентября. Музей истории ГУЛАГа уже несколько лет занимается издательской деятельностью, выпуская уникальные книги, связанные со страшной страницей истории страны. И его новый проект направлен на то, чтобы рассказать, что же там происходило, молодому поколению. Для него создано то, что это поколение воспринимает лучше всего – комиксы. А точнее – графические новеллы. В основу книги легли воспоминания людей, побывавших когда-то за проволокой «архипелага ГУЛАГ», а четыре художника рассказанные ими истории проиллюстрировали. В картинках рассказали истории разрушенных семей, сломанных судеб, простого и страшного быта заключенных. При этом к каждой истории прилагается информация, чтобы заинтересовавшийся мог найти в сети звуковой файл и прослушать полную запись воспоминаний, на основании которых создавалась та или иная графическая история. За 27 лет существования ГУЛАГа через него прошли более 20 миллионов человек. И, как отмечают сотрудники музея ГУЛАГа, формально эти лагеря несли на себе исключительно экономические функции – использование труда заключенных на больших проектах советской власти, таких, как строительство Беломорканала. Однако сделанный сейчас экспертами подсчет затрат показал, что реально использование в качестве дешевой рабсилы заключенных ГУЛАГа оказалось гораздо менее экономически эффективным, чем если бы это был обычный наемный труд. И обо всем этом молодому поколению сейчас пытаются рассказать если не с помощью слов, то с помощью картинок – потому что так им понятнее. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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