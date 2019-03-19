Инди, фолк, альтернативный рок: о чем мечтают молодые иркутские исполнители?

Иркутск, 19.03.19 (ИА «Телеинформ»), - 30 марта на площадке «Heart bar» в Иркутске пройдет отборочный тур Международного музыкального фестиваля «Emergenza». Главным призом станет участие в сибирском финале и возможность выступить на главной сцене фестиваля «Emergenza» в Германии. В этом году на фестивале можно увидеть не только представителей русского рока и кавер-бэндов, но и исполнителей альтернативного рока, джаза и даже шугейза (от англ. Shoegaze - разглядывать собственные ботинки. Музыка, переполненная всяческими звуковыми эффектами, - прим.ред.). Фестиваль открывает дорогу молодым иркутским исполнителям. Чем живут участники музыкальной неформальной «движухи», выяснял внештатный корреспондент Телеинформа Дмитрий Бакляк, пообщавшийся с лидерами некоторых иркутских групп. «Videotape» – это талантливая молодая группа со своим стилем - яркий инди (от англ. Independent music, независимая музыка, которая не признает коммерческой поп-музыки и мейнстрима, - прим.ред.) с примесью midwest emo (меланхоличная музыка с резкими переходами от мягкому к громкому звучанию, - прим.ред.). Коллектив основали Владислав Молоцило и Даниил Мордовской. Ребята познакомились в лицее, где и сколотили школьную группу. «Тогда не особо хотелось сочинять свою музыку, и мы просто громко шумели в актовом зале, играя любимые песни», - рассказывают ребята. После выпуска из лицея остальные участники группы ее покинули. Так Влад и Даня остались вдвоём. Владислав Молоцило: - Решив писать свою музыку, мы не стали торопиться. Переслушали множество композиций разных авторов, нашли вдохновения и за год написали материал, который сейчас у нас планово выходит. В апреле выпускаем наш LP (LP - от англ. Long play, то есть полноценный альбом, - прим.ред.). За это время парни нашли себе новую команду. Пластинин Николай - басист, Владимир Тань - барабанщик, Даша Цыганкова – контент-менеджер, и Александр Зайцев в роли менеджера. Говоря о том, как в Иркутске чувствуют себя молодые неформалы от музыки, участники группы признаются – многие хотели бы расширить географию и вырваться из Иркутска – аудитория тут небольшая: - У нас не существует таких групп, которые могли бы написать один пост в группе, закинуть несколько историй в Instagram и собрать хотя бы 150-200 человек, которые придут послушать именно их музыку. В принципе, добившийся успеха на современной музыкальной сцене иркутянин только один – Obladaet (рэпер «новой волны» Назар Вотяков, - прим.ред.). Ну и сделал он это, естественно, не в Иркутске. Сейчас у нас есть много хороших групп и исполнителей. Очень самобытных и интересных. Но «сцены» для них, в привычном ее понимание, нет. И по естественным причинам все эти талантливые ребята всегда ставят цель расширить свою географию и перебраться туда, где шанс найти своего слушателя выше. А таких городов в России, к сожалению, всего два – Питер и Москва. «Гиперборея» - это сибирский музыкальный коллектив. Их музыка сочетает в себе множество жанров: от альтернативного и инди-рока, до фолка и авторской песни. Один из создателей коллектива - Эрик Сизых. Кроме «Гипербореи», он участвует в слайд-проекте «Петр Пустота». В 15 лет Эрик захотел научиться играть на гитаре, после чего стал активно погружаться в процесс создания музыки: пытался петь, писать песни, записывать и сводить их. В последние полтора года увлекается электронной музыкой. В 2015 году он познакомился с Амиром Амайрехом и создал группу «Гиперборея». В течение следующего года собрался коллектив, и группа начала репетировать и давать концерты. - Играем полностью свой материал, преимущественно в жанрах инди, фолк, альтернативный рок. Успели выпустить мини-альбом и готовим ещё огромное количество материала, - рассказывает Эрик. Также со своим другом Григорием Светлаковым он создал проект «Петр Пустота», в рамках которого ребята играют экспериментальную музыку в огромном спектре жанров: от инструментальной гитарной до IDM (IMD – от англ. Intelligent Dance Music - «интеллектуальная танцевальная музыка», условное обозначение для некоторых стилей электронной и танцевальной музыки, которые не вписываются в традиционные рамки принятых обозначений, - прим.ред.). - В Иркутске есть интересные исполнители (например, мой напарник по проекту «Петр Пустота» играет в прекрасной группе «Spoiled Orange»), но город особо не дает им развернуться, почувствовать себя востребованными, и часто таланты затухают, - говорит Эрик. - Для альтернативной музыки здесь довольно малая база слушателей (хоть она и имеется, всячески поддерживает нас всех, за что ей огромное спасибо), и больше востребована популярная жанровая музыка, кавер-бэнды и так далее. Не могу сказать, что это что-то ужасное, просто Иркутск - маленький город, в котором обратное вряд ли возможно. Но людей устремленных, в том числе меня, это не останавливает в занятиях музыкой. Еще одна альтернативная группа - «Decaydance». Это постпанк (от англ. Post-punk - более вычурная и экспериментальная форма панка) с элементами различных жанров. Вокалист и гитарист группы «Decaydance» Игорь Першин (а также басист группы «Pretty horse») играл в группах «Spare exhalation», «Tattoo guns», «Dallas dickster», «5 Minutes break». Занимается музыкой с 16 лет. - Изначально был интерес к обычным песням под акустику (больше всего творчество Юрия Каплана цепляло в тот момент), потом появился интерес к панк-року 90-х, это и побудило создать группу, - рассказывает Першин. Игорь слушает разную музыку, но в приоритете - русские музыкальные исполнители: - Из понравившихся отечественных релизов 2018 года могу отметить следующие: альбом «31» группы «Арсений креститель», альбом «Так я в детстве все и представлял» группы «Источник», альбом «Этажи» группы «Молчат дома», и альбом «Cold blood magic» группы «Parks, squares and alleys». - Об иркутской музыкальной среде могу сказать одно: потихоньку, помаленьку, но она развивается, - считает Игорь Першин. - Фестиваль «Emergenza» в Иркутске показал, что местные «банды» со своим материалом тоже могут быть интересны зрителю (а не только кавер-бенды). Вообще, в Иркутске есть музыкальная движуха на любой вкус, нужно только понять, что тебе по душе. Из интересных для меня локальных и не очень локальных команд могу отметить «My lonely sea», «Losertag», «Tesalado и электропижоны», «Runway 53» и «Videotape». Группа «My Lonely Sea» - из Ангарска. Проект молодой, существует с осени 2017 года. Играют постметалл (от англ. Post metal - жанр характеризуется искажённым гитарным звуком, мрачной атмосферой, постепенной эволюцией структуры песен и минимальной выразительностью вокала, -прим.ред) и blackgaze (Blackgaze - новый сектор музыкальных групп, смешивающий подвальный скрим и колючие гитарные рифы, - прим.ред.). До создания группы ребята играли в различных коллективах одного творческого объединения Ангарска. Все были знакомы, сошлись на желании делать качественную музыку нового формата. - При создании не задумывалась какая-то определенная концепция, была цель создать метальный проект, но с необычным звучанием, в принципе оно так и вышло, - рассказывает вокалист группы Алексей Жилинский. Участники группы слушают совершенно разную музыку. Это порождает некий синтез - песни получаются довольно своеобразными. - Не будем говорить про конкретных исполнителей, но иркутская музыкальная тусовка - довольно разношерстное сообщество. Респект и уважуха тем коллективам, которые ставят перед собой цели, проявляют активность, записываются и не смотрят на репетиции как на очередной повод собраться и выпить, - делится мнением Алексей Жилинский. Многие молодые исполнители говорят о переезде, о своем желании вырваться из Иркутска. А кто-то это уже сделал, покинув «малую родину» ради того, чтобы состояться в столице. Одна из них - Екатерина Станиславская (или Катя Пантера). С детства Екатерина занималась творчеством, ходила в разные кружки, но никогда они не были связанны с пением. Хоть девушка и мечтала стать искусствоведом или пойти в музыкальную школу, училась она в Институте сестринского образования. - Я понимала, что мне необходимо то образование, на котором настаивали мои родные. Но я помню, как в один из дней, будучи только на первом курсе, расплакалась, сидя на последней парте. А после этого пошла и собрала свою музыкальную группу. Мы стали выступать по вечерам у баров. В общем, время учебы было временем поиска себя, - рассказывает Катерина. После девушку заметила иркутская художница Татьяна Пермякова и позвала петь к себе на выставку, после этого Катя поверила в свои силы. Первый концерт она дала в свой двадцатый день рожденья. - Люблю "чёрную" музыку, люблю классику, люблю собираться с мыслями под виолончель. Главное, чтобы с душой, - делится Катя своими музыкальными предпочтениями. Ступенькой вверх для Екатерины Станиславской стала ее поездка в Москву на проект «Песни на ТНТ». И пусть девушка не добралась до финала, но она заявила о себе как об артисте. - В Москве, конечно, сложно, но хорошо, - рассказывает молодая исполнительница. - Каждый двигается в меру своих сил и желания. Нельзя ничего добиться за один месяц и даже за год, так как опыт - самая главная монета в копилке. Что касается иркутской музыкальной «альтернативы», на мой взгляд, там все молодо. Есть талантливые музыканты в джазовом направлении, в электронике. Но выступают они, в основном, в Иркутск, иногда им просто не хватает опыта. Каждый день нужно узнавать, смотреть, слушать что-то новое, выходящее за рамки твоего стиля. Чем шире кругозор, тем легче жить. Многие боятся выйти из своей зоны комфорта. Но не нужно бояться - мир полон шансов. Было бы желание! ТЕПЕРЬ: новости культуры в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... • Иркутская афиша • Время золотых полтинников: что происходило в рок-музыке 50 лет назад? • Иркутская VIP-прослушка: что слушают известные иркутяне? иркутск Тэги: View the discussion thread.