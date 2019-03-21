ИНК поддержала проведение международного фестиваля «Книгамарт»

Иркутск, 22.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Международный фестиваль «Книгамарт» стартовал в Иркутске 22 марта. В течение четырех дней он пройдет в областном центре, а с 26 по 31 марта – в городах области.

Генеральным партнером мероприятия выступает Иркутская нефтяная компания.

В программе фестиваля – десятки интересных событий: презентации книг, встречи с писателями, автографсессии, книжные и фотовыставки, чтения вслух и кинопоказы. Среди гостей «Книгамарта» – режиссер Наталья Меркулова, писатель и краевед Хельга Патаки, детский писатель Андрей Усачев, писатель, лауреат премии «Национальный бестселлер – 2018» Алексей Сальников, сообщает пресс-служба ИНК.

Все дни фестиваля будет проходить выставка-ярмарка, на которой свои книги предложат 30 издательств из Москвы, Минска, Екатеринбурга, Томска, Улан-Удэ, Иркутска.

– В Иркутске уже проходило два книжных фестиваля, которые показали, что интерес к чтению и книжным новинкам у нас очень высок. Не случайно Иркутская область в 2018 году признана самым читающим регионом России, – рассказал программный директор «Книгамарта» Алексей Петров. – Название мы выбрали очень универсальное, ведь кто-то прочитает его как «книга март», а кто-то расшифрует как «книгам – арт».

Кстати, ИНК выступает генеральным партнером всех трех книжных фестивалей: осеннего и весеннего праздников чтения «День Ч», фестиваля «#Иркнига» и «Книгамарта».

Согласно концепции «Книгамарта» у каждого дня фестиваля – свой персонаж-символ. Героем первого дня станет путешественник, инициатор создания Российско-Американской компании Григорий Шелихов, а главной темой – краеведение и путешествия. Главной фигурой второго дня определен иркутский поэт и прозаик Иван Молчанов–Сибирский, в научной библиотеке имени которого и пройдут основные мероприятия фестиваля. Для детей будет организована специальная программа «База курносых», четырехчасовой марафон кукольных театров и экскурсия в комнату Ивана Молчанов -Сибирского. Третий день будет посвящен творчеству режиссера Леонида Гайдая, театру и кино, откроется выставка фотохудожника Марины Свининой «Прогулки с Вампиловым» и пройдет презентация фильма Юрия Яшникова «Иркутск Ивана Вырыпаева». Героем заключительного дня фестиваля станет известный чешский писатель-сатирик Ярослав Гашек.

Помимо мероприятий в Иркутске организаторы «Книгамарта» проведут выездные книжные дни в трех городах Иркутской области: 26 марта встреча с читателями состоится в Черемхово, 30 марта – в Усолье-Сибирском, 31 марта – в Ангарске.

Подробнее с программой фестиваля можно познакомиться на сайте knigamart38.ru .