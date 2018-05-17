Ирина Синцова рассказала о развитии театров Приангарья в рамках реализации проектов «Культура малой родины»

Иркутск, 18.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на площадке драматического театра имени Охлопкова прошло выездное совещание с участием директоров муниципальных театров из Усть-Илимска, Братска, Черемхово, руководителей областных ТЮЗа и театра «Аистенок». В его рамках обсуждался ход реализации федерального приоритетного проекта «Культура малой родины».

Говоря о значении проекта для муниципальных театров Приангарья, спикер Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка отметил, что регион живет сегодня насыщенной театральной жизнью, и каждый местный каждый театр имеет своего постоянного, чуткого и внимательного зрителя.

– Важно, что реализация проекта ведется с учетом мнения и вкуса зрителей, который очень взыскателен. Убежден, что независимо от того, где живет человек – в областном центре, в небольшом городе или поселке, – каждый должен иметь возможность посещать культурные мероприятия, наслаждаться искусством, в том числе и ходить на спектакли, при этом, они должны быть поставлены на достаточно высоком качественном уровне. На это и направлен проект, – подчеркнул Сергей Брилка.

Участие в совещание также приняла председатель комитета по социально-культурному законодательству ЗС Ирина Синцова. Она напомнила, что проект реализуется в Иркутской области с 2017 года и уже показал свою эффективность. В прошлом году на него было выделено 17 млн рублей из федерального бюджета и 3,2 млн рублей из областного и местных бюджетов. За счет этих средств муниципальным театрам удалось обновить световое и звуковое оборудование, что позволило технические качества спектаклей вывести на более высокий уровень. А, кроме того, средства были направлены на постановку новых спектаклей, приглашение режиссеров и специалистов из других регионов.

– Важно, что в рамках проекта местные театры могут не просто решать свои текущие проблемы, но и развиваться творчески, делать новые интересные постановки, – подчеркнула Ирина Синцова.

В этом году финансирование для театров Приангарья было увеличено до 7 млн рублей для каждого театра. Это позволит поставить на их сценах несколько новых спектаклей. Председатель регионального общественного совета проекта «Культура малой родины» Вера Кутищева рассказала, что на одном из селекторных совещаний с федеральным центром, координатор проекта Сергей Безруков отметил важность постановок, в том числе, по классическим произведениям, что, по его словам, отвечает и запросам жителей городов и поселков, в которых данный проект реализуется.

Как сообщила Ирина Синцова, репертуару местных театров особое внимание было уделено и на совещании, прошедшем в Иркутске. Руководители театров рассказали о творческих планах на этот год.

Так, в рамках реализации проекта, Братский драматический театр поставит «Балладу инвалидной улицы», детский спектакль «Остров сокровищ» и «Театральный детектив» по пьесе «Что сделал Дворецки». На постановки и новое оборудование театр получит 7,2 млн рублей. Театральный сезон откроется в Братске 28 сентября. Братский театр кукол «Тирлямы» поставит эвенкийские сказки и спектакль «Все мыши любят сыр», а также купит новую одежду сцены и сможет обновить оборудование в своих мастерских.

Уже в июне состоится премьера спектакля в жанре комедия «Женитьба Белугина» в Черемховском драматическом театре имени Гуркина, здесь же пройдут показы спектакля «Весна на Заречной улице». На осень запланированы премьеры спектаклей в Усть-Илимском театре драмы и комедии, там покажут «До третьих петухов» Василия Шукшина и спектакль для семейного просмотра «Каштанку» по произведению Антона Чехова.

В Иркутске для юных зрителей в театре «Аистенок» покажут «Утиную охоту» Александра Вампилова, а в ТЮЗе – спектакли «Волшебник страны Оз» и «Степной король Лир». На сегодняшний день с театрами заключены соглашения о доведении до них финансирования.

На совещании руководители театров отметили еще несколько направлений, на которые, по их мнению, требуются дополнительные средства. Так, театрам необходимы транспорт для гастролей актеров, новые кресла в зрительные залы, а кроме того, – проведение текущих ремонтов зданий. Как подчеркнула Ирина Синцова, эти вопросы могут быть решены при реализации проекта в следующем году, который объявлен президентом России Годом театра. Также было принято решение о создании рабочей группы по формированию предложений, касающихся развития театрального искусства в муниципальных образованиях Приангарья, и законотворческих инициатив в сфере культуры.