Иркутск и Братск готовятся к очередному прослушиванию в Школу-студию МХАТ

Братск, Иркутск, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В ближайшие дни в двух городах Иркутской области в очередной раз состоятся прослушивания на актерский факультет Школы-студии МХАТ.

8 мая отбор проведут в Иркутске, 30 мая – в Братске. Прослушивание является частью масштабного благотворительного проекта «РУСАЛ ФестивAL #Театр».

В отборе могут принять участие молодые люди в возрасте от 16 до 24 лет, обязательным условием является наличие школьного аттестата или его получение в 2019 году. К прослушиванию необходимо подготовить стихотворение, басню и прозаический отрывок – по три произведения каждого жанра.

Организаторы прослушивания отмечают, что для сибиряков это уникальная возможность попробовать свои силы, не покидая дома. Молодые люди, которые успешно выдержат испытание, поедут в Москву уже на финальные прослушивания.

В Иркутске прослушивание будет проходить 28 мая с 11 до 18 часов в библиотеке им. Молчанова-Сибирского (Лермонтова, 253). Для участия необходимо зарегистрироваться по телефону: 8 (39550) 9-41-81 или 8-902-178-25-04. В Братске прослушивание состоится 30 мая в драматическом театре (Мира, 37). Запись по телефону: 49-28-04.

В рамках «РУСАЛ ФестивAL #Театр» молодые актеры Школы-студии МХАТ также выступят в Шелехове с постановкой «Транссиб». В Братске труппа покажет спектакли «Транссиб» и «П. и Н.».

По сообщению пресс-службы ИркАЗа ОК РУСАЛ