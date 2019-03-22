Иркутск присоединился к международному фестивалю «Всемирный День Поэзии»

Иркутск, 22.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутск присоединился к четвертому международному фестивалю «Всемирный день поэзии». Лучшие стихи местных поэтов вошли в программу гала-концерта, который прошел 21 марта в актовом зале мэрии.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, мероприятие является крупнейшим поэтическим фестивалем в мире и охватывает около 60 городов из десяти стран: России, Украины, Казахстана, Белоруссии, Молдовы, Германии, Индии, Польши, Черногории и Сербии.

– Фестиваль объединил многих иркутских поэтов. Среди его участников те, кто посвятил этому искусству свою жизнь, и те, кто только начинает свой путь в поэзии. Возраст участников самый разный! Например, самому юному поэту всего пять лет, а самому старшему конкурсанту – 92 года. Но охотнее всего, конечно же, участвовала молодежь, – отметил начальник отдела по молодежной политике администрации Иркутска Иван Смолкин.

Международный фестиваль «Всемирный день поэзии» – проект петербургской поэтессы Стефании Даниловой. В этом году в нем участвовали поэты из 60 городов. Их творчество оценивало жюри, в состав которого вошли известные артисты – Светлана Сурганова, Василий К. (Киселев), Анна Пингина, Дмитрий Воденников, а также лидер группы «Пилот» – Илья Кнабенгоф. Кроме того, свое мнение могли высказать интернет пользователи посредством онлайн-платформы Ryfma.com.

Гала-концерт с выступлениями лауреатов прошел в каждом городе-участнике 21 марта. В 1999 году ЮНЕСКО объявило этот день Всемирным днем поэзии, чтобы «придать новый импульс и новое признание национальным, региональным и международным поэтическим движениям».