|Культура
|02.06.2018
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Иркутск присоединится к Международной литературной акции «Пушкин в городе»
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Иркутск, 2.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская областная детская библиотека имени Марка Сергеева приглашает иркутян принять участие в Международной литературной акции «Пушкин в городе», которая пройдет с 1 по 6 июня и приурочена к 219-летию со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина.
Как сообщают организаторы, участником акции может стать любой желающий. Для этого следует вспомнить или найти отрывок из любого произведения А. С. Пушкина и с 1 по 6 июня написать эти строки мелом на асфальте, а затем сфотографировать и разместить фото на своих страничках в социальных сетях с хэштегом #пушкинвгороде.
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