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Культура
02.06.2018

Иркутск присоединится к Международной литературной акции «Пушкин в городе»

Иркутск, 2.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская областная детская библиотека имени Марка Сергеева приглашает иркутян принять участие в Международной литературной акции «Пушкин в городе», которая пройдет с 1 по 6 июня и приурочена к 219-летию со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина.

Как сообщают организаторы, участником акции может стать любой желающий. Для этого следует вспомнить или найти отрывок из любого произведения А. С. Пушкина и с 1 по 6 июня написать эти строки мелом на асфальте, а затем сфотографировать и разместить фото на своих страничках в социальных сетях с хэштегом #пушкинвгороде.

По задумке автора, акция даёт возможность пообщаться с миром теми строчками, которые нравятся именно вам, и узнать, что «зацепило» других людей - ваших соседей, одноклассников, друзей, родных, знакомых.

Писать следует именно мелом, чтобы в следующем году снова был повод прочитать Пушкина и написать что-то другое.

СПРАВКА:

  • Акцию придумала в 2013 году Мария Климова, сотрудница Универсальной библиотеки ОИЯИ им. Д. И. Блохинцева (г. Дубна, Московская область).
  • За годы проведения акция вышла за рамки всероссийской и приобрела статус международной.

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