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Культура
27.08.2018

Иркутск стал одним из 12 городов-участников международного симпозиума NEMOSKVA

Иркутск, 27.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутск стал одним из 12 городов-участников международного передвижного симпозиума NEMOSKVA. Проект создан для поддержки и продвижения художников из разных регионов России. Симпозиум пройдет 27 и 28 августа в галерее Виктора Бронштейна.

Как сообщает пресс-служба галереи, более 60 российских и зарубежных экспертов проследуют по Транссибирской магистрали от Москвы до Владивостока. Они сделают остановки в 12 городах России – познакомятся с художниками и дизайнерами, рассмотрят локальные идеи творческих проектов, проведут дискуссии и образовательные лекции, представят передвижную выставку.

В Иркутске запланировано четыре крупных мероприятия:

• Ревю идей художественных проектов. 27 августа. С 16:00 до 19:00.

Зарубежные и российские кураторы проведут рабочую встречу с художниками. Иркутские авторы презентуют свои творческие проекты. Работы, отобранные экспертами, станут частью выставочной программы NEMOSKVA в 2019-2022 годах.

• Открытие выставки «Большая страна – большие идеи». 27 августа. С 19:00 до 20:00.

В мобильной экспозиции – 15 идей современных художников из разных регионов России. Проекты представлены в виде черновиков, эскизов, авторских стендов. Куратором выставки выступил Александр Буренков, лауреат премии «Инновация» в номинации Куратор Года. Экспозицию можно будет увидеть в течение двух дней.

• Дискуссия «Преодоление внутренних границ и мышление горизонтальными культурно-географическими связями: российский и зарубежный опыт». 28 августа. С 16:00 до 19:00.

Модератор беседы – ведущий в России эксперт в области искусства новых технологий и крупнейший в мире исследователь российского видео-арта Антонио Джеуза. С докладами выступят иркутские деятели искусства и культуры.

• Лекция «Почему нам нужно современное искусство? Зачем мы нужны современному искусству?». 28 августа. С 19:00 до 20:30.

Спикер – куратор Нойбауэрской коллегии по культуре и искусству при Университете Чикаго, искусствовед, преподаватель Дитер Рулстрате. Эксперт расскажет, как современное искусство влияет на окружающую среду, поделится секретом, как расширить аудиторию современного искусства и включить его в новые контексты.

Во время симпозиума эксперты отберут идеи для проектов 2019-2022 годов. У иркутских художников есть уникальная возможность попасть в выставочную программу и представить свое искусство на Биеннале в Венеции и в Центре изящных искусств BOZAR в Брюсселе.

Симпозиум пройдет в галерее Виктора Бронштейна по адресу ул. Октябрьской революции, 3. Для посещения лекции необходима предварительная регистрация на платформе TimePad.

Детали по телефонам: (3952) 75-60-30, (3952) 66-55-06, на сайтах www.vbgallery.ru, www.nemoskva.art/schedule

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