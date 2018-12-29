|Культура
|31.12.2018
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Иркутская галерея Бронштейна приглашает на «Ночь накануне Рождества»
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Иркутск, 31.12.18 (ИА «Телеинформ»), - 6 января в залах «Галереи В. Бронштейна» пройдёт «Ночь накануне Рождества». Вдохновением для развлекательной программы стала недавно открывшаяся выставка «Тоодэй» художников-иллюстраторов Ирины и Ольги Ертахановых, сообщают организаторы мероприятия.
«Ночь накануне Рождества» – событие, наполненное особым волшебством любимого всеми праздника. Гости вечера попадут в настоящую digital-сказку. Цвета вечера – яркие неоновые оттенки, настроение – специально созданный к мероприятию диджей-сет от Дугара Баяртуева, а кульминацией станет световое шоу: необычные образы и слова застынут на огромном холсте, а затем растают в темноте, унося с собой таинственный смысл. Финалом светового шоу станет перформанс, принять участие в котором сможет каждый гость.
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