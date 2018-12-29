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Культура
31.12.2018

Иркутская галерея Бронштейна приглашает на «Ночь накануне Рождества»

Иркутск, 31.12.18 (ИА «Телеинформ»),  - 6 января в залах «Галереи В. Бронштейна» пройдёт «Ночь накануне Рождества». Вдохновением для развлекательной программы стала недавно открывшаяся выставка «Тоодэй» художников-иллюстраторов Ирины и Ольги Ертахановых, сообщают организаторы мероприятия.

«Ночь накануне Рождества» – событие, наполненное особым волшебством любимого всеми праздника. Гости вечера попадут в настоящую digital-сказку. Цвета вечера – яркие неоновые оттенки, настроение – специально созданный к мероприятию диджей-сет от Дугара  Баяртуева, а кульминацией станет световое шоу: необычные образы и слова застынут на огромном холсте, а затем растают в темноте, унося с собой таинственный смысл. Финалом светового шоу станет перформанс, принять участие в котором сможет каждый гость.

Перевести дух посетители смогут в камерной атмосфере одного из выставочных залов: здесь гостей будут ждать удобные кресла-мешки и полнометражный аниме-фильм, созданный японским мультипликатором Хаяо Миядзаки.

В течение вечера будут открыты двери всех выставочных залов: постоянной экспозиции с работами Даши Намдакова и авторскими куклами его семьи, а также выставка признанного якутского художника Михаила Старостина «Север на бумаге».

Погрузиться с головой в творческий процесс дети и взрослые смогут на мастер-классах по книжной иллюстрации и живописи в смешанной технике. Также посетителей ждет онлайн-квест.

Особую атмосферу вечера создадут яркие фотозоны, дерево желаний, авторские напитки, десерты с предсказаниями. Завершится вечер двухчасовым диджей-сетом от Григория Якупова.

КОНКРЕТНО:

  • Возрастное ограничение 6+.
  • Начало в 21:00. Продолжительность 3 часа.
  • Стоимость билетов: для взрослых – 350 рублей, для детей (3-18 лет) – 250 рублей.
  • Забронировать билеты можно по телефонам: 8(3952) 75-60-30, (3952) 66-55-06.

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