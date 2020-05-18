|Новости культуры в Иркутской области
|18.05.2020
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Иркутская галерея Виктора Бронштейна снова принимает посетителей
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Иркутск, 18.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская галерея Виктора Бронштейна возобновила работу с 18 мая. Все мероприятия и групповые экскурсии отменены на неопределенный срок из-за коронавируса, но можно забронировать лишь персональную экскурсию для одного-двух человек. Об этом сообщает пресс-служба заведения.
В связи с этим выставка «The Love» Ану Наран продлена до 31 мая, выставка «Горизонт иллюзий» Бобура Исмоилова – до 16 августа 2020 года. Также открыта постоянная экспозиция со скульптурами Даши Намдакова и авторскими куклами его семьи.
В галерее все поверхности обрабатываются антисептическими средствами. Сотрудники работают в защитных масках, ежедневно проходят температурный скрининг.
Вход в выставочные залы разрешен только в масках – их можно приобрести на кассе.
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