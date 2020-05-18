Иркутская галерея Виктора Бронштейна снова принимает посетителей

Иркутск, 18.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская галерея Виктора Бронштейна возобновила работу с 18 мая. Все мероприятия и групповые экскурсии отменены на неопределенный срок из-за коронавируса, но можно забронировать лишь персональную экскурсию для одного-двух человек. Об этом сообщает пресс-служба заведения.

В связи с этим выставка «The Love» Ану Наран продлена до 31 мая, выставка «Горизонт иллюзий» Бобура Исмоилова – до 16 августа 2020 года. Также открыта постоянная экспозиция со скульптурами Даши Намдакова и авторскими куклами его семьи.

В галерее все поверхности обрабатываются антисептическими средствами. Сотрудники работают в защитных масках, ежедневно проходят температурный скрининг.

Вход в выставочные залы разрешен только в масках – их можно приобрести на кассе.

ПОДРОБНОСТИ:

Выставочные залы и сувенирный магазин открыты ежедневно с 11:00 до 20:00. Одновременно в помещении могут находиться до 5 человек, поэтому посетить галерею можно только по предварительной записи по телефону: 8(3952)75-60-30.