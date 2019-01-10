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Культура
10.01.2019

Иркутская «Молчановка» зовет гостей 16 и 30 января на чайные встречи

Иркутск, 10.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская областная библиотека имени Молчанова-Сибирского 16 и 30 января приглашает жителей и гостей города на традиционные встречи за чабанью – чайной доской.

Как сообщает пресс-служба библиотеки, помимо самого чаепития, можно будет побеседовать о разных аспектах чайной культуры, почитать отрывки из произведений китайских и японских авторов и на время забыть о «шуме мира».

КООРДИНАТЫ:

  • Встречи пройдут по адресу: Иркутск, ул. Лермонтова, 253. Справки по телефону: 8 (3952) 48-66-80 (доб. 500). Начало в 16:00. Вход по читательскому билету.

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