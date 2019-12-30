Иркутский художественный музей проработает без выходных до конца новогодних каникул

Иркутск, 1.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский областной художественный музей имени Сукачёва распахнет свои двери уже 2 января и будет работать для посетителей без выходных на протяжении всех новогодних каникул. Об этом сообщает пресс-служба музея.

В течение новогодней недели в Главном здании музея (улица Ленина, 5) состоятся тематические экскурсии «Музей – храм муз», «Сокровища музея» и «Первый раз в музее», квесты «Новогодний эрудит» и «Хранители», мастер-классы, беседы о картинах и Рождественский вечер.

В Галерее сибирского искусства (улица Карла Маркса, 23) пройдут мастер-классы по изготовлению упаковки подарков и новогодних открыток, тематическая экскурсия «Ангелы – вестники Рождества».

В Усадьбе В.П. Сукачёва (улица Декабрьских Событий, 112) до 5 января юных посетителей будет принимать в своём Сказочном тереме Дед Мороз, а также состоится множество мастер-классов, в том числе по росписи новогодних шаров, изготовлению керамических ёлочных игрушек, созданию праздничных сувениров.

Самая подробная информация о новогодней неделе – на официальном сайте музея в специальной тематической вкладке, а также на страницах музея в социальных сетях.