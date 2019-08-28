|Культура
|29.08.2019
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Иркутский художественный музей подготовил серию мероприятий к началу учебного года
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Иркутск, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В преддверии Дня знаний Иркутский художественный музей имени Сукачева проводит серию тематических мероприятий, посвященных началу учебного года.
Как сообщает пресс-служба музея, в главном здании ежедневно с 1 по 7 сентября в 15.00 будет проходить экскурсия «Музей храм муз» для младших школьников. Экскурсовод поможет юным слушателям окунуться в мир прекрасного и научиться понимать тонкости искусства. Дети узнают о коллекции музея, научатся разбираться в видах и жанрах искусства, познакомятся с историями из жизни некоторых художников.
В галерее сибирского искусства 31 августа в 14.00 школьникам предлагают пройти увлекательный тематический квест «Загадки каменных львов».
– Вы сможете не только проверить свои знания в изобразительном искусстве, но и перевоплотиться в самых настоящих детективов. Выполнив задания и отгадав все головоломки хитроумного квеста, вы узнаете о необычной истории здания галереи и его владельцах, узнаете о том, где и как живет искусство, – говорят в музее.
Отмечается, что количество мест на квест ограничено, требуется предварительная запись.
В усадьбе Сукачева весь сентябрь проводится интерактивная программа «Урок в старой школе». Участвуя в интерактивной программе, дети не только узнают о том, как и чему раньше учились люди, но и сами почувствуют себя школярами прошлых веков: попробуют письменные принадлежности разных эпох – от пера до печатной машинки, решат нехитрые математические задачки, посетят уроки музыки и танца, изучат этикет и манеры 19 века. На эту программу также нужна предварительная запись.
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