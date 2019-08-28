Иркутский художественный музей подготовил серию мероприятий к началу учебного года

Иркутск, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В преддверии Дня знаний Иркутский художественный музей имени Сукачева проводит серию тематических мероприятий, посвященных началу учебного года. Как сообщает пресс-служба музея, в главном здании ежедневно с 1 по 7 сентября в 15.00 будет проходить экскурсия «Музей храм муз» для младших школьников. Экскурсовод поможет юным слушателям окунуться в мир прекрасного и научиться понимать тонкости искусства. Дети узнают о коллекции музея, научатся разбираться в видах и жанрах искусства, познакомятся с историями из жизни некоторых художников. В галерее сибирского искусства 31 августа в 14.00 школьникам предлагают пройти увлекательный тематический квест «Загадки каменных львов». – Вы сможете не только проверить свои знания в изобразительном искусстве, но и перевоплотиться в самых настоящих детективов. Выполнив задания и отгадав все головоломки хитроумного квеста, вы узнаете о необычной истории здания галереи и его владельцах, узнаете о том, где и как живет искусство, – говорят в музее. Отмечается, что количество мест на квест ограничено, требуется предварительная запись. В усадьбе Сукачева весь сентябрь проводится интерактивная программа «Урок в старой школе». Участвуя в интерактивной программе, дети не только узнают о том, как и чему раньше учились люди, но и сами почувствуют себя школярами прошлых веков: попробуют письменные принадлежности разных эпох – от пера до печатной машинки, решат нехитрые математические задачки, посетят уроки музыки и танца, изучат этикет и манеры 19 века. На эту программу также нужна предварительная запись. КООРДИНАТЫ: Главное здание музея: Иркутск, ул. Ленина, 5. Телефон для справок: 8 (3952) 34-01-46.

Галерея сибирского искусства: Иркутск, ул. Карла Маркса, 23. Телефон для справок: 8 (3952) 33-43-89.

Усадьба Сукачева: Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 112. Телефон для справок: 8 (3952) 53-12-24. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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