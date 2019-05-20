Иркутский художественный музей включили в десятку самых посещаемых в регионах России

Иркутск, 20.05.19 (ИА «Телеинформ»), – Иркутский художественный музей имени Сукачева занял девятое место в рейтинге самых посещаемых в субъектах РФ в 2018 году по версии газеты «The Art Newspaper Russia».

Как сообщает издание, согласно статистическим данным Минкульта РФ и информации, предоставленной учреждением, в прошлом году в иркутском художественном музее побывали 177 тысяч 600 посетителей.

На первом месте этого рейтинга музейно-выставочный комплекс Московской области «Новый Иерусалим» в Истре, который посетили 373 тысячи 400 человек. Замыкает первую десятку Омский областной музей изобразительных искусств имени Врубеля (165 тысяч 700 посетителей).

В рейтинг не включали музеи, в которых число посетивших выставки и экспозиции, в том числе в составе экскурсий, не превышало 100 тысяч человек.

– Посылая российским музеям при подготовке рейтинга приглашение поделиться статистикой, мы на сей раз включили в него дополнительные вопросы: «Что предпринимается вашим музеем для повышения посещаемости? Какие методы в этой сфере представляются вам эффективными?», – отмечает издание. – Чаще всего музейщики упоминают активность в соцсетях. Этот рецепт очевиден, но уже отнюдь не нов. Сегодня, пожалуй, существенным становится не сам по себе факт информирования аудитории через интернет, а тактика поддержания долговременного диалога с ней. В том числе при участии «микроинфлюенсеров», то есть дружественных блогеров со своим кругом почитателей.