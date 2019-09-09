Иркутский драмтеатр 12 и 13 сентября представит премьеру – спектакль «Горе от ума.,:…!-?»

Иркутск, 10.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский драмтеатр Охлопкова 12 и 13 сентября представит премьеру – спектакль «Горе от ума.,:…!-?» по пьесе Александра Грибоедова. Режиссер постановки – Станислав Мальцев. Об этом сообщает пресс-служба театра.

«Горе от ума.,:…!-?» готовился полгода, с марта. Постановка объединит на сцене все актерские поколения: и мастеров, и юных артистов. Всего в спектакле занято 34 человека.

На производство костюмов и реквизита ушло больше километра белой ткани.

ИЗ АННОТАЦИИ:

Александр Грибоедов. Великий. Увенчанный. Погребённый в толще хрестоматий. Зритель, отринь кошмары школьных сочинений, доверься таинству театра.

Мы представим тебе давний сюжет о несчастливце Чацком совсем другими красками, в новой тональности. Ведь история эта отнюдь не сатирическая, не общественно-обличительная, не политическая, наконец. Семейная. Домашняя. Житейская. Это история о любви.

История о том, как личность, богатая, одарённая, страстная, остро нуждается в понимании, как нетерпеливо ищет равного себе, близкого по духу человека. Сердце призывает родное сердце.

В этой истории, представьте себе, избранница Чацкого - умница Софья - определённо тоже любит его. Нет, не Молчалина, с его «умеренностью и аккуратностью», а Чацкого. Этого невоздержанного максималиста, романтика, этого русского Сирано де Бержерака и Дон Кихота.

Он волнует её и пугает, удивляет и приводит в смятение. Они могли бы быть счастливы до конца дней… Но...