Иркутский драмтеатр открывает юбилейный театральный сезон с новым звуковым оборудованием

Иркутск, 22.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутский академический драматический театр имени Охлопкова закупили современное звуковое оборудование.

Как рассказал директор театра Анатолий Стрельцов на сборе труппы после летних отпусков, услышать звук абсолютно другого качества зрители смогут в новом, 170-м театральном сезоне.

Заявлено, что в Иркутске будет «четвертый в России театральный музыкальный пульт» такого уровня и «лучший в стране звук». Средства на приобретение этого оборудования были выделены из областного бюджета.

– Губернатор региона Сергей Левченко также не отступает от планов поставить нам хороший свет, – отметил Андрей Стрельцов, – хотя этим летом сделать это помешали паводки.