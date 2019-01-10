Иркутский Губернаторский симфонический оркестр отправился на гастроли в Австрию

Иркутск, 11.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Губернаторский симфонический оркестр Иркутской областной филармонии под руководством заслуженного деятеля искусств России Илмара Лапиньша 11 января начинает гастроли в Австрии. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Совместно с оркестром выступят: ансамбль русских народных инструментов «Байкал-квартет», солист московского театра «Геликон-опера» Алексей Тихомиров (бас), российский музыкант Владислав Лаврик (труба), участник иркутского ансамбля Dr.Jazz Александр Сорвин (труба), солистка Иркутской областной филармонии Мария Тощева и солист Иркутского музыкального театра имени Н.М. Загурского Андрей Данилов, а также музыканты из Сербии – Ана Топалович (виолончель) и примадонна Национального театра Белграда Ядранка Йованович.

В Вене музыканты и артисты представят две концертные программы. 11 января Губернаторский симфонический оркестр, иркутские солисты Мария Тощева и Андрей Данилов выступят в Концертном зале крупнейшей частной консерватории «Амадеус». На сцене прозвучат произведения Моцарта, Дворжака, Зингера и других композиторов.

В канун Старого Нового года, 13 января, состоится концерт Губернаторского симфонического оркестра и приглашенных солистов в «Золотом зале» Венской филармонии Musikverein. Этот зал является центром музыкальной культуры Вены и благодаря своей «хрустальной» акустике относится к лучшим концертным залам мира. Артисты подарят слушателям музыку Петра Чайковского, Исаака Дунаевского и других композиторов, а также русские и сербские народные песни.

Губернаторский симфонический оркестр Иркутской областной филармонии впервые выступил в знаменитом «Золотом зале» Венской филармонии в январе 2018 года. Зал, рассчитанный на 1700 мест, был полон. Искушенная австрийская публика принимала иркутских музыкантов бурными аплодисментами, вызывала артистов на бис. После концерта директор «Золотого зала» пригласил оркестр выступить ещё раз в канун Старого Нового года 2019 года.

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