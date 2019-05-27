|Культура
|28.05.2019
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«Иркутский киноклуб» перед летними каникулами покажут анимационный фильм о режиссёре и скульпторе Резо Габриадзе
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Иркутск, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - На закрытии очередного сезона «Иркутского киноклуба» перед летними каникулами проекта покажут анимационный фильм Левана Габриадзе «Знаешь, мама, где я был?». Об этом сообщает пресс-служба иркутского краеведческого музея.
Это анимационный биографический фильм, основанный на рассказах известного художника, сценариста, режиссера и скульптора Резо Габриадзе. Это удивительная история детства Резо, в которой реальные факты перемешиваются с фантазиями и снами десятилетнего мальчика.
Полнометражный анимационный фильм, созданный по рассказам и рисункам самого Резо Габриадзе, – тёплое и трогательное признание в любви художнику от самых близких ему людей.
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