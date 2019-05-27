«Иркутский киноклуб» перед летними каникулами покажут анимационный фильм о режиссёре и скульпторе Резо Габриадзе

Иркутск, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - На закрытии очередного сезона «Иркутского киноклуба» перед летними каникулами проекта покажут анимационный фильм Левана Габриадзе «Знаешь, мама, где я был?». Об этом сообщает пресс-служба иркутского краеведческого музея.

Это анимационный биографический фильм, основанный на рассказах известного художника, сценариста, режиссера и скульптора Резо Габриадзе. Это удивительная история детства Резо, в которой реальные факты перемешиваются с фантазиями и снами десятилетнего мальчика.

Полнометражный анимационный фильм, созданный по рассказам и рисункам самого Резо Габриадзе, – тёплое и трогательное признание в любви художнику от самых близких ему людей.

КООРДИНАТЫ:

Встреча пройдёт 30 мая.

Начало – в 18.30.

Адрес – улица Карла Маркса, 2.

Вход свободный.