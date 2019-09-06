«Иркутский киноклуб» возобновляет свою работу после летних каникул

Иркутск, 7.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В отделе истории Иркутского областного краеведческого музея 12 сентября возобновит свою работу «Иркутский киноклуб». На первой после летних каникул встрече зрителям покажут документальный фильм Юлии Киселевой «Мозг. Вторая Вселенная».

Фильм рассказывает о современных исследованиях мозга в поиске ответа на вопрос: могу ли я управлять своим поведением, своей физиологией, своим сознанием или я полностью зависим от нейронной сети? Герои фильма – ученые и люди, которые попадают в поле их зрения – дают разные ответы, распутывая сложнейшие механизмы того, как функционирует наш мозг.

Съемки проходили в лабораториях университетов Москвы и Санкт-Петербурга, на форуме «Открытые инновации». Специально для фильма были организованы эксперименты. Герои картины, как молодые ученые – нейрофизиолог, аспирант биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Даниил Кирьянов; старший преподаватель Московского городского педагогического университета, исследователь синестезии Антон Сидоров Дорсо, так и известные профессора – заведующий лабораторией нейроинтерфейсов МГУ им. М. В. Ломоносова, профессор Александр Каплан, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Виктор Аллахвердов, профессор Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Василий Ключарев и другие.

Автор фильма Юлия Киселева – сценарист, режиссер, продюсер, преподаватель. Окончила факультет журналистики Уральского федерального университета и режиссерский факультет ВГИКа. Финалист премии «ТЭФИ-регион» и трижды финалист премии «ЛАВР». Авторские фильмы неоднократно принимали участие в российских и зарубежных кинофестивалях, на многих были отмечены призами и премиями.

КООРДИНАТЫ:

Адрес: ул. Карла Маркса, 2.

Начало в 18.30. Вход свободный.