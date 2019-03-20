Иркутский международный книжный фестиваль возвращается

Иркутск, 21.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Второй Иркутский международный книжный фестиваль, который отменили год назад, планируется провести в 2019 году в конце лета. Об этом сообщается на сайте фонда Олега Дерипаски «Вольное дело».

Мероприятие намерены организовать с 30 августа по 1 сентября. Фестиваль проводит ассоциация «Межрегиональная федерация чтения» при поддержке фонда «Вольное Дело».

Напомним, первый фестиваль провели в 2017 году. Тогда в Иркутск приехали 50 писателей из разных стран. На второй фестиваль планировалось привезти 60 гостей, но мероприятие отменили из-за отказа фонда Олега Дерипаски «Вольное дело» финансировать мероприятие. Взамен него силами иркутян организовали местный фестиваль под названием #Иркнига. Событие поддержала Иркутская нефтяная компания. При её участии открывается 22 марта и Международный книжный фестиваль «КНИГАМАРТ», в программе которого больше сотни мероприятий.

Кстати, напомним, по итогам 2018 года Иркутской области присвоено звание «Литературный флагман России» по итогам Всероссийского конкурса «Самый читающий регион», организованного Российским книжным союзом при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.