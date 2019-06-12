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Культура
13.06.2019

Иркутский краеведческий музей 17 июня организует встречу с исследователями истории крепости Форт-Росс

Иркутск, 13.06.19 (ИА «Телеинформ»), – В экспозиционном отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея 17 июня состоится встреча с исследователями истории крепости Форт-Росс Эми Леммер и Робин Джой Веллман.

Как сообщает пресс-служба музея, гости прибудут в Иркутск по приглашению президента клуба «Иркутск-Форт-Росс» Вадима Шахерова. Они расскажут о своем опыте работы в Государственном историческом парке Форт-Росс штата Калифорния (США), изучении истории русского поселения на побережье Северной Калифорнии, о быте и традициях населения крепости Росс. Встреча проходит в рамках подготовки выставки «Земля Российского владения», посвященной 220-летию со дня основания Российско-Американской компании.

Также Эми Леммер и Робин Джой Веллман посетят праздник Троицы 16 июня в селе Анга Качугского района – на родине святителя Иннокентия (Вениаминова), епископа Камчатского, Курильского и Алеутского, митрополита Московского и Коломенского.

Начало в 15.00. Вход свободный.

СПРАВКА:

  • Российско-американская компания – колониальная торговая компания, основанная Григорием Шелиховым и Николаем Резановым и утвержденная императором Павлом Первым 8 (19) июля 1799 года. Новой компании даровалось право «в течение 20 лет монопольно пользоваться промыслами и заведениями от 55° северной широты на Алеутских, Курильских и других островах, делать новые открытия, пользоваться всем, что находится в недрах и на земле, основывать поселения, нанимать всякого состояния свободных людей». При поддержке русского правительства Российско-Американской компанией был создан ряд постоянных поселений, построены судостроительные верфи, мастерские и так далее.

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