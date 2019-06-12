|Культура
|13.06.2019
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Иркутский краеведческий музей 17 июня организует встречу с исследователями истории крепости Форт-Росс
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Иркутск, 13.06.19 (ИА «Телеинформ»), – В экспозиционном отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея 17 июня состоится встреча с исследователями истории крепости Форт-Росс Эми Леммер и Робин Джой Веллман.
Как сообщает пресс-служба музея, гости прибудут в Иркутск по приглашению президента клуба «Иркутск-Форт-Росс» Вадима Шахерова. Они расскажут о своем опыте работы в Государственном историческом парке Форт-Росс штата Калифорния (США), изучении истории русского поселения на побережье Северной Калифорнии, о быте и традициях населения крепости Росс. Встреча проходит в рамках подготовки выставки «Земля Российского владения», посвященной 220-летию со дня основания Российско-Американской компании.
Также Эми Леммер и Робин Джой Веллман посетят праздник Троицы 16 июня в селе Анга Качугского района – на родине святителя Иннокентия (Вениаминова), епископа Камчатского, Курильского и Алеутского, митрополита Московского и Коломенского.
Начало в 15.00. Вход свободный.
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