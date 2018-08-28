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29.08.2018

Иркутский краеведческий музей открывает выставку к юбилею ученого и писателя Семена Устинова

Иркутск, 29.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В отделе природы Иркутского областного краеведческого музея 31 августа в 14.00 открывается выставка «Профессор тайги». Она посвящена 85-летию со дня рождения ученого и писателя, известного популяризатора животного и растительного мира Байкальского края Семена Устинова.

Как сообщает пресс-служба музея, на выставке можно будет увидеть личные вещи ученого, в том числе полевое снаряжение,  компас,  наручные часы, а также оригинальные  рукописи его произведений – «Год и вся жизнь медведя», «Загадочные тропы кабарги», «Визит к Берендею». Выставка будет интересна всем категориям посетителей.

СПРАВКА:

  • Ученый, кандидат биологических наук,  охотовед, член Союза писателей России, заслуженный эколог России, Почетный член Всероссийского общества охраны природы, Американского общества териологов (исследователей млекопитающих)  Семен Устинов родился 1 сентября 1933 года в селе Уныгэтэй Заиграевского района Бурятии.
  • В 1956 году Семен Устинов окончил охотоведческий факультет Иркутского сельскохозяйственного института. Получив диплом биолога-охотоведа, работал старшим сотрудником Баргузинского государственного заповедника (1956-1960 годы), изучая экологию крупных млекопитающих.  С 1988 по 2016 годы он работал в Байкало-Ленском заповеднике.
  • Семен Устинов – автор более 100 научных публикаций в научных изданиях, 10 природопознавательных книг, около 20 публикаций в журналах, около 400 изданий в периодической печати. Наиболее известные произведения: «Заповедник на Байкале» (Иркутск, 1979); «Год и вся жизнь медведя» (Иркутск, 1987); «Загадочные тропы кабарги» (Иркутск, 1989); «В лесах у Байкала. Зарисовки эколога» (Иркутск, 1998); «Волчья песня» (Иркутск, 2003), «Визит к Берендею» (2008), «Вести с синих гор» (2007), «Добыть зверя» (2009), «По заповедным просторам» (2016).

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