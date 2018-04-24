Иркутский международный книжный фестиваль могут перенести на вторую половину 2018 года

Иркутск, 24.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Фонде Олега Дерипаски «Вольное Дело» обсуждается возможность переноса второго Иркутского международного книжного фестиваля на вторую половину 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

– Фонд «Вольное Дело» в силу независящих от него обстоятельств вынужденно отменил проведение второго Иркутского международного книжного фестиваля с 18 по 20 мая. Это связано с решением управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США, которое 6 апреля 2018 года ввело санкции против ряда юридических и физических лиц. В их числе оказались, помимо прочих, компании En+ Group, «РУСАЛ», «ЕвроСибЭнерго» и лично Олег Дерипаска, – заявила PR-директор Фонда Елена Вишнякова. – Поскольку программы Фонда финансируются из личных средств Олега Дерипаски и компаний, попавших в санкционный список, продолжение финансирования благотворительных проектов в ближайшее время оказалось невозможным.

Напомним, ранее было известно, что мероприятие отменяется вообще. После этого активные иркутяне в соцсетях предложили организовать фестиваль своими силами.