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Культура
14.09.2018

Иркутский музтеатр 15 сентября откроет новый сезон

Иркутск, 14.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский музтеатр имени Загурского 78 театральный сезон откроет 15 сентября гала-концертом «Театр зажигает огни». Об этом сообщает пресс-служба театра.

В программе концерта – вокальные и танцевальные мировые хиты из рок-опер, оперетт и мюзиклов. Начало – в 18.00.

Новый сезон в Иркутском областном музыкальном театре имени Загурского ознаменован назначением главного дирижера Виктора Олина. В прошлом сезоне он уже сотрудничал с театром в качестве дирижера-постановщика в фолк-мюзикле «Барышня-крестьянка».

В течение 78-го театрального сезона театр выпустит ряд премьер. Уже на 21 сентября назначена премьера музыкальной комедии в двух действиях «Собака на сене»  по мотивам одноименной комедии Лопе де Вега режиссёр-постановщика Ирины Мякишевой.

На ноябрь 2018 года запланирована премьера двух одноактных балетов – «Дон Кихот» и «Шахерезада» в постановке народного артиста СССР, премьера Большого театра, руководителя театра «Русский Балет» Вячеслава Гордеева.

Традиционно к 8 марта на сцене театра состоится премьера нового спектакля. В этот  раз это будет мюзикл «Граф Монте-Кристо» в постановке Натальи Печерской.

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