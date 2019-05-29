Иркутский музтеатр покинула главный балетмейстер

Иркутск, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Главный балетмейстер Иркутского музтеатра Людмила Цветкова, проработавшая в учреждении 32 года, покинула пост в связи с переездом в другой город. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Людмила Цветкова, являясь ведущей солисткой театра с 1987 года, исполняла знаменитые партии в выдающихся балетах, среди которых такие шедевры, как «Жизель», «Собор Парижской Богоматери», «Мгновения любви», «Идол».

Фото предоставлено пресс-службой музтеатра

В 2001 году стала главным балетмейстером, дав жизнь постановкам «Сотворение мира», «Серебряная нить, или Там, где заканчивается явь», «Золушка», «Щелкунчик», «Пер Гюнт», «Гранатовый браслет», «Кармен» и многим другим.

Кто займёт пост главного балетмейстера Иркутского музтеатра, пока не сообщается.