|Культура
|30.05.2019
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Иркутский музтеатр покинула главный балетмейстер
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Иркутск, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Главный балетмейстер Иркутского музтеатра Людмила Цветкова, проработавшая в учреждении 32 года, покинула пост в связи с переездом в другой город. Об этом сообщает пресс-служба театра.
Людмила Цветкова, являясь ведущей солисткой театра с 1987 года, исполняла знаменитые партии в выдающихся балетах, среди которых такие шедевры, как «Жизель», «Собор Парижской Богоматери», «Мгновения любви», «Идол».
Фото предоставлено пресс-службой музтеатра
В 2001 году стала главным балетмейстером, дав жизнь постановкам «Сотворение мира», «Серебряная нить, или Там, где заканчивается явь», «Золушка», «Щелкунчик», «Пер Гюнт», «Гранатовый браслет», «Кармен» и многим другим.
Кто займёт пост главного балетмейстера Иркутского музтеатра, пока не сообщается.