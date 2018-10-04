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Культура
05.10.2018

Иркутский музтеатр с постановкой «Пиковая дама» примет участие в Третьем фестивале музыкальных театров

Иркутск, 5.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский музтеатр имени Загурского представит постановку «Пиковая дама» на Третьем фестивале музыкальных театров «Видеть музыку» – одном из крупнейших и наиболее статусных отечественных проектов в области музыкального театра.

Как сообщает пресс-служба театра, фестиваль проходит в Москве с 18 сентября по 14 ноября, на нем будет представлено более 30 постановок из разных городов России. В этом году, как и в прошлом, он станет частью Биеннале театрального искусства. Инициатор и организатор фестиваля «Видеть музыку» Ассоциация музыкальных театров России.

Иркутский областной музыкальный театр на фестивале 9 октября покажет пластический фарс в одном действии «Пиковая дама» в постановке хореографа из Перми Ирины Ткаченко, премьеру которого иркутяне увидели в апреле 2018 года.

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