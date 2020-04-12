Иркутский музтеатр запускает онлайн-марафон для всей семьи «Волшебство музыки»

Иркутск, 13.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский музыкальный театр на официальном ютуб-канале с 14 апреля запускает онлайн-марафон для всей семьи «Волшебство музыки». Об этом сообщает пресс-служба театра.

Маленьких зрителей увлекут сразу две чудесные музыкальные сказки – «Кот в сапогах» и «Принцесса на горошине». Каждую из них покажут дважды, в разных актерских составах.

– Это будут одинаково волшебные, но совершенно различные по атмосфере истории, несмотря на один и тот же сюжет, музыку и костюмы. Ведь разные артисты в одной и той же роли создают непохожие характеры, и за каждым воплощением, каждой версией невероятно интересно наблюдать, – рассказала режиссёр-постановщик спектаклей Ирина Мякишева.

Более взрослое поколение благодаря онлайн-марафону с насладится одним из самых любимых спектаклей не только зрителей, но и самих артистов – мистическим мюзиклом «Секрет её молодости» по фантастической пьесе чешского драматурга Карела Чапека «Средство Макропулоса».

Специально на неделе перед Пасхой театр покажет концерт Дениса Мацуева «Классика и джаз» из цикла, посвященного этому светлому празднику. А откроет онлайн-марафон гала-концерт Международного фестиваля «Джаз на Байкале».

– К сожалению, в связи с осложнением эпидемиологической обстановки этот масштабный музыкальный фестиваль был перенесен на начало ноября, и в апреле мы с вами, увы, остались без праздника джаза. Но театр не может оставить поклонников этой неповторимой музыки без подарка. Поэтому 14 апреля мы покажем гала-концерт одного из прошедших фестивалей с участием потрясающих мировых и отечественных джазменов, – поделилась директор Иркутского областного музыкального театра им. Н.М. Загурского Татьяна Мезенцева.

Трансляции записей спектаклей и концертов будут проходить на официальном ютуб-канале Иркутского областного музыкального театра им. Н.М. Загурского с 12.00 до 24.00.