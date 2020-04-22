Иркутский музтеатр запускает онлайн-проект «Салют Победы»

Иркутск, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский областной музыкальный театр имени Загурского запускает онлайн-проект «Салют Победы».

Как сообщает пресс-служба театра, в рамках проекта для зрителей подготовлен ряд тематических публикаций, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В поздравительных видеороликах артисты исполнят песни и стихи о войне. Все творческие номера, а также очерки и рассказы о деятельности Иркутского театра музыкальной комедии в военные годы будут доступны для просмотра и чтения на официальных страницах театра в социальных сетях по хештегу #салютпобеды.

– Указом президента 2020 год в России объявлен Годом памяти и славы. И в мае мы готовились порадовать иркутян премьерой музыкальной драмы «А зори здесь тихие…» по одноименной повести Бориса Васильева. К огромному сожалению, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой новую постановку и некоторые другие праздничные мероприятия мы были вынуждены перенести. Но оставить наших зрителей без поздравлений мы не могли никак! Именно поэтому в преддверии празднования 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне подготовили этот онлайн-проект. Все видеоролики наши артисты записывают дома, в режиме самоизоляции, кому-то впервые приходится осваивать инструменты записи и монтажа. Трогательные номера готовят ребята из Детского музыкального театра «Стрекоза» – они поделятся взглядом молодого поколения на героический подвиг нашего народа. Очень хочется, чтобы вопреки всем трудностям и ограничениям празднование Дня Победы состоялось, пусть даже в таком необычном формате», – отметила директор Иркутского областного музыкального театра имени Загурского Татьяна Мезенцева.

Также в рамках онлайн-проекта «Салют Победы» 9 и 10 мая на своем официальном Youtube-канале театр покажет запись концерта «От героев былых времен…». В трансляции прозвучат песни, без которых невозможно представить День Победы. Это всем знакомые и любимые композиции Александры Пахмутовой, Давида Тухманова, Анатолия Новикова, Рафаила Хозака, мелодии из кинофильмов. Зрителей ждет выступление всех солистов, артистов хора, особый подарок от оркестра – музыканты под управлением главного дирижера театра Виктора Олина сыграют прямо на сцене.

Концерт будет доступен для просмотра по ссылке https://www.youtube.com/ИркутскийМузыкальныйТеатр с 9 мая 9.00 до 10 мая 24.00.