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Культура
31.03.2019

Иркутский областной кинофонд создал киноверсию балета «Лебединое озеро»

Иркутск, 31.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Премьера киноверсии балета «Лебединое озеро» на музыку Петра Чайковского прошла в иркутском Доме кино.

Показ приурочили к Международному дню театра, сообщает пресс-служба губернатора региона. Фильм создал Иркутский областной кинофонд. Учреждение получило право эксклюзивных съемок спектакля в исполнении артистов Московского областного государственного театра «Русский балет» под руководством народного артиста СССР Вячеслава Гордеева. Спектакль прошел на территории архитектурно-этнографического музея «Тальцы» на берегу реки Ангары в июле 2018 года.

Напомним, Иркутская область стала вторым регионом, где труппа театра «Русский балет» исполнила «Лебединое озеро» под открытым небом. До этого выступление состоялось в Липецкой области на озере вблизи города Лебедянь.

Над киноверсией «Лебединого озера» работала команда Иркутского областного кинофонда – режиссер Полина Степанова, операторы Антон Сотников, Вячеслав Столяров, звукооператор Михаил Соловей, оператор аэросъемки Игорь Мерзляков.

Также к выходу готовится киноверсия еще одной уникальной постановки – оперы «Царская невеста». Спектакль также прошел на открытой площадке музея «Тальцы» в августе прошлого года.

– В рамках Года театра в России Иркутский областной кинофонд готовит серию показов созданных нами фильмов. Сотни иркутян и гостей города смогут увидеть классику русского балета и музыкального искусства в исполнении звезд оперы и балета, – сказал директор Иркутского областного кинофонда Андрей Сальников.

Кроме этого, сейчас учреждением ведутся съемки документального фильма «Здесь живет музыка», посвященного юбилею Иркутской областной филармонии, для которой 2019 год является особенным, а также начато производство документальной картины о гастролях губернаторского симфонического оркестра в знаменитом «Золотом зале» Венской филармонии Musikverein (Австрия) в январе 2019 года.

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