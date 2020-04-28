|Культура
|29.04.2020
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Иркутский областной кинофонд запустил онлайн-проект «Кино о кино»
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Иркутск, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский областной кинофонд запустил онлайн-проект «Кино о кино». Первая встреча проекта состоялась 27 апреля на официальном Youtube-канале кинофонда.
Как сообщает пресс-служба учреждения, героем вечера стал режиссёр и продюсер Павел Скоробогатов. Модератор - генеральный директор PR-агентства «Подкова», журналист, преподаватель кафедры журналистики и рекламы ИРНИТУ Надежда Зайцева.
В прямом эфире Павел ответил на многочисленные вопросы зрителей, среди которых было немало людей кино. Режиссёр рассказал о своих фильмах «Сибирский ковчег», «Наводнение. История людей. Тулун», а также показал фрагменты находящихся в производстве картин «Живут же люди» и «Дядя Володя».
Также Павел Скоробогатов поведал и о годах учёбы в мастерской Владимира Хотиненко, Павла Финна и Владимира Фенченко, об Академии Никиты Михалкова, где сейчас он обучается профессии продюсера, о работе с Андреем Кончаловским, Фёдором Бондарчуком, Тимуром Бекмамбетовым, о занятиях с режиссёром Кшиштофом Занусси.
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