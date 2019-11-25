Иркутский ТЮЗ к 220-летию со дня рождения Александра Пушкина ставит «Золотую рыбку»

Иркутск, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский ТЮЗ имени Александра Вампилова к 220-летнему юбилею Александра Пушкина ставит спектакль «Золотая Рыбка». Премьера запланирована на 9 декабря.

Как сообщает пресс-служба театра, сохраняя удивительно яркий и живой пушкинский текст, режиссер, заслуженный работник культуры РФ Виктор Токарев и артисты ТЮЗа фантазируют над тем, как могло бы выглядеть загадочное подводное царство, где жила золотая рыбка. А чтобы эти фантазии получили самое необычное и красочное воплощение, художник Наталья Елесина создает волшебные декорации и придумывает уникальные костюмы. Звукорежиссер подбирает музыку, чтобы народные песни и мотивы, которые так любил поэт, звучали в наши дни современно и привлекательно.

– Сказка – хороший пример того, как надо считаться с чувствами других людей, особенно близких. Вампиловцы верят, что зрители, посмотревшие спектакль, тоже задумаются об этом, – отмечают в театре.