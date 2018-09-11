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12.09.2018

Иркутский ТЮЗ отправился на гастроли в Италию

Италия, 12.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Актёры Иркутского областного театра юного зрителя имени Вампилова отправилась на Международный театральный фестиваль «Странствующий арлекин», который ежегодно проходит в городе Порденоне (Италия). Шесть лед назад коллектив уже участвовал в этом театральном празднике.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, организатор фестиваля – Экспериментальная театральная школа, которая считает своей главной миссией возрождение комедии дель арте. Проект этого года посвящен русскому театру. Участие в фестивале принимают ещё два российских коллектива – Театр юного зрителя имени Брянцева (Санкт-Петербург) и Российский государственный театр «Сатирикон» имени Райкина. Иркутский ТЮЗ для участия в фестивале выбрал спектакль «Мы бежали от заката» по ранним рассказам Александра Вампилова.

В составе группы актеры Николай Кабаков, Павел Савин, Николай Кулебякин, Наталия Маламуд, Людмила Старостина, Никита Никитин, Анастасия Савина, Павел Польскис, Марина Егорова, Евгений Старухин, Александр Стерелюгин. Возглавляет делегацию директор театра, заслуженный работник культуры РФ Виктор Токарев.

Актёры уверены, что участие Иркутского ТЮЗа в фестивале «Странствующий арлекин» будет творчески насыщенным. Театральные отличия и языковой барьер успешно пройдены, а спектакль всем понятен благодаря режиссуре, игре актёров и музыке.

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