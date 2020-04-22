Иркутский ТЮЗ запустил ряд онлайн-проектов

Иркутск, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Онлайн-проект «Будьте здоровы, доктор!» начали артисты Иркутского ТЮЗ имени Вампилова.

Как сообщает пресс-служба губернатора, он адресован медицинским работникам, ведущим борьбу с пандемией коронавируса. В его рамках в социальных сетях артисты исполняют песни.

На youtube-канале представлен детский музыкальный спектакль «Айболит-2001». Это запись постановки, которой уже нет в репертуаре театра. В первую очередь она адресована детям врачей, которые во время пандемии много времени проводят одни.

Кроме того, накануне Дня Победы артисты ТЮЗа исполняют стихи и песни на военную тему. На сайте театра можно узнать о фронтовой бригаде театра, побывавшей в годы Великой Отечественной войны в местах боевых действий, а также вспомнить актеров-ветеранов.