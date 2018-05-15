Иркутян 18 мая зовут в филармонию на закрытие 79-го сезона

Иркутск, 16.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской областной филармонии 18 мая в рамках закрытия 79-го концертного сезона состоится концерт Губернаторского симфонического оркестра под управлением заслуженного деятеля искусств России Илмара Лапиньша. В программе – Симфония №4 и Концерт для скрипки с оркестром Иоганнеса Брамса. Солист – Павел Милюков.

Как сообщает пресс-служба филармонии, Павел Милюков – выпускник Московской консерватории (класс народного артиста России, профессора Владимира Иванова). Продолжил обучение в Венской консерватории (класс профессора Бориса Кушнира). Артист играет на скрипке Гварнери Ex-Szigeti, любезно предоставленной одним из швейцарских фондов.

Скрипач ведет активную концертную деятельность: гастролирует в Австрии, Бельгии, Германии, Венгрии, Швейцарии, Италии, Испании, Финляндии, Швеции, Греции, Южной и Северной Корее, Китае и во многих городах России, где также проводит мастер-классы. Его выступления проходят на крупнейших отечественных сценах, среди которых Концертный зал имени Чайковского, Большой зал Московской консерватории, Концертный зал Мариинского театра.