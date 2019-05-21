|Культура
|21.05.2019
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Иркутян 25 мая приглашают на традиционный фестиваль «Белорусский кирмаш»
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Иркутск, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский Белорусский клуб «Кривичи» 25 мая приглашает всех жителей и гостей столицы Приангарья на пятый международный фестиваль «Белорусский кирмаш».
Как сообщают организаторы, «Кирмаш» с белорусского языка переводится как «ярмарка». В соответствии с этим на фестивале создается атмосфера белорусской колоритной ярмарки.
В программе фестиваля:
Кроме того, в этом году в рамках фестиваля состоится выступление ансамбля «Колисьния» из Минска. Они исполняют на таких старинных белорусских инструментах, как дуда (волынка), лира, цымбалы, традиционные белорусские мелодии. Название ансамбля подразумевает «когда-то бытующие в народе».
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