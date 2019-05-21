Иркутян 25 мая приглашают на традиционный фестиваль «Белорусский кирмаш»

Иркутск, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский Белорусский клуб «Кривичи» 25 мая приглашает всех жителей и гостей столицы Приангарья на пятый международный фестиваль «Белорусский кирмаш». Как сообщают организаторы, «Кирмаш» с белорусского языка переводится как «ярмарка». В соответствии с этим на фестивале создается атмосфера белорусской колоритной ярмарки. В программе фестиваля: Концертные выступления 26 творческих коллективов и участников из Иркутска и Иркутской области, имеющих в своем репертуаре белорусские песни, танцы, мелодии и пр.;

Выступление белорусских ансамблей из городов Сибири: Томска, Тюмени, Новосибирска;

Обучающий мастер-класс по белорусским народным бытовым танцам;

Мастер-классы по традиционным белорусским ремеслам;

Ярмарка белорусских товаров и деревенских продуктов. Кроме того, в этом году в рамках фестиваля состоится выступление ансамбля «Колисьния» из Минска. Они исполняют на таких старинных белорусских инструментах, как дуда (волынка), лира, цымбалы, традиционные белорусские мелодии. Название ансамбля подразумевает «когда-то бытующие в народе». КООРДИНАТЫ: Место проведения: Иркутск, ул. Карла Маркса, 24, кинотеатр «Художественный», с 12:00 до 17:00. Вход свободный. Справки по телефону: 8-902-170-68-30. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: иркутск Тэги: View the discussion thread.