Иркутян 30 августа приглашают на первый фестиваль кавказской культуры

Иркутск, 30.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском кинотеатре Художественный 30 августа состоится торжественный концерт в рамках фестиваля кавказской культуры, который проводится в Иркутской области впервые. Гостей приглашают также на дегустацию национальных блюд и выставку-продажу народных промыслов.

Как сообщает пресс-служба регправительства, в этот день с 16:00 до 17:00 гостей фестиваля ждут дегустация национальной кавказской кухни и мастер-классы по приготовлению традиционных кавказских блюд, выставка-продажа народных художественных промыслов республики Дагестан, выставка работ победителей областного конкурса детского рисунка «Кавказ глазами детей» и благотворительная фотовыставка художницы из Дагестана Закиры Джабраиловой.

С 17:00 до 19:00 ожидается выступление творческих коллективов Иркутской области, награждение победителей областного конкурса детского рисунка «Кавказ глазами детей» и областного конкурса сочинений «Что для меня Кавказ?», а также выступление приглашенных коллективов Томской области – ансамбля народного дагестанского танца «ВАТАН» и ансамбля горского танца «Даймохк».

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Фестиваль проводит культурный центр народов Дагестана «Горная страна» при поддержке правительства Иркутской области и Фонда президентских грантов. Мероприятие состоится по адресу: Иркутск, ул. Карла Маркса.