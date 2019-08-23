Иркутян 6 сентября приглашают в музей Валентина Распутина на концерт к юбилею композитора Валерия Гаврилина

Иркутск, 24.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском музее Валентина Распутина 6 сентября пройдет концерт к 80-летию со дня рождения выдающегося композитора 20 века Валерия Гаврилина «О музыке и не только…». Об этом сообщает пресс-служба иркутского областного краеведческого музея.

– Валерий Гаврилин говорил со слушателем на понятном ему языке, даже оставаясь в рамках «высоких жанров». При этом создавал эстрадные песни такого высокого уровня, что их охотно исполняли камерные и оперные певцы. «Любовь останется», очаровательная «Шутка» («Дайте музыку, скорее музыку…»), «Мама» («Тихая моя, нежная моя…») давно стали классикой жанра. Телебалет «Анюта» с блистательными Е. Максимовой и В. Васильевым имел поистине триумфальный успех, завоевал международные призы, его купили 114 телекомпаний мира, – рассказывают в музее.

Кроме того, Валерий Гаврилин написал музыку к спектаклю по повести Валентина Распутина «Живи и помни», премьера которого состоялась в 1979 году в Малом драматическом театре Ленинграда.

В программе прозвучит музыка из фортепианного цикла «Зарисовки», из вокальных циклов «Вечерок», «Русская тетрадь», известные песни, ставшие классикой советской эстрады. Исполнители: Екатерина Переверзева (сопрано), Анна Шерр (меццо-сопрано), фортепианный дуэт Татьяны и Дмитрия Силаевых, Музыковед Софья Драбкина.

КООРДИНАТЫ:

Концерт начнется в 18.30. Перед началом концерта в 18.00 все желающие приглашаются на экскурсию по экспозиции музея, посвященной жизни и творчеству Валентина Распутина. Телефоны для справок: 8 (3952) 25-98-25, 33-62-30.