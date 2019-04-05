Иркутян 7 апреля зовут на благотворительный концерт в филармонию

Иркутск, 6.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской областной филармонии в рамках фестиваля «Джаз на Байкале» 7 апреля состоится традиционный благотворительный концерт «У добра нет границ».

Как сообщают организаторы, на этот раз зрителей порадуют сразу два ярких американских солиста. Ян Максин – виолончелист российского происхождения, всегда готовый к экспериментам. Помимо виолончели, чудесно владеет голосом и обещает покорить сердца иркутских слушателей. Джеки Гейдж впервые на гастролях в России, но ценителям организаторы рекомендуют непременно послушать ее: в своем творчестве она продолжает традиции Билли Холидей и других джазовых исполнителей. Выступление солистов великолепным аккомпанементом будет сопровождать группа «Доктор Джаз» (Иркутск).

Также на сцене филармонии выступит музыкант Нестор Смышляев. Он уже в шестой раз участвует в конкурсе Jazz Kids в рамках фестиваля «Джаз на Байкале» и всегда с удовольствием выходит на иркутскую сцену. Сейчас он студент первого курса Государственного училища духового искусства. Нестор Смышляев – не случайный участник этого концерта: он обладает прекрасным музыкальным слухом, но с рождения ничего не видит.

КООРДИНАТЫ:

Начало в 18:00.