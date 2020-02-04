Иркутян 7 февраля приглашают в краеведческий музей на фильм «Последний подвиг адмирала. Правда о золоте Колчака»

Иркутск, 5.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В отделе истории Иркутского областного краеведческого музея 7 февраля состоится показ-презентация фильма «Последний подвиг адмирала. Правда о золоте Колчака» сценариста Александра Голованова и режиссера Марии Аристовой.

Как сообщает пресс-служба музея, картина предоставлена Иркутской государственной телерадиокомпанией и создана к столетию со дня смерти Александра Колчака. Показ фильма проходит в рамках всероссийской научно-практической конференции «1920 год в истории России», посвященной столетию событий Гражданской войны.

По словам авторов, «Последний подвиг адмирала. Правда о золоте Колчака» – это фильм-расследование, рассекреченная история о том, как адмирал Колчак ценой своей жизни спас от похищения интервентами золотой запас страны.

Фильм создан по материалам книги «Русский маятник» журналиста и кинодраматурга Александра Голованова. В ней автор размышляет об истоках Гражданской войны в России. Значительное место в книге уделяется адмиралу Александру Колчаку. В настоящее время издание готовится к печати. Автор рассказывает, что идея «Русского маятника» возникла благодаря иркутским историкам, которые под редакцией доктора исторических наук, профессора Павла Новикова издали подборку уникальных архивных документов из фондов Государственного архива Иркутской области.

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