ТЕМЫ
Архив
< Мая 2018>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Сегодня
Культура
08.05.2018

Иркутян 9 мая приглашают в полевой палаточный кинотеатр

Иркутск, 8.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Показ фильмов военно-патриотической тематики в полевом палаточном кинотеатре пройдет 9 мая с 12:00 до 16:00 на территории Детской железной дороги в Иркутске в рамках открытия 79-го летнего сезона.

Как сообщает пресс-служба облкинофонда, под открытым небом будут показаны документальные и анимационные фильмы военно-патриотической тематики, а также фильмы Иркутского областного кинофонда и Восточно-Сибирской студии кинохроники.

Будет представлен сюжет Полины Степановой и Дмитрия Слободчикова «321-я Сибирская. За кадром», который снят на съемочной площадке народного фильма «321-я Сибирская» режиссера Солбона Лыгденова.

Также все пришедшие смогут увидеть два фильма Восточно-Сибирской студии кинохроники из альманаха «Восточная Сибирь» 2016 года режиссера Анастасии Зверьковой и оператора Кирилла Димова: «Транзит» и «Дед, живи сто лет». Маленьких зрителей порадует военно-приключенческий мультфильм «Крепость: щитом и мечом».

Показ организован советом молодежи ВСЖД совместно с ОГАУК «Иркутский областной кинофонд». Вход свободный.

ТЕПЕРЬ: новости культуры в Иркутске и области — в Telegram

Читатель Толстов: обзоры литературных новинок
Загрузка...

Новые фильмы: ежемесячные обзоры от ИА Телеинформ

Иркутская афиша Время золотых полтинников: что происходило в рок-музыке 50 лет назад? Иркутская VIP-прослушка: что слушают известные иркутяне?

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске