Иркутян 9 мая приглашают в полевой палаточный кинотеатр

Иркутск, 8.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Показ фильмов военно-патриотической тематики в полевом палаточном кинотеатре пройдет 9 мая с 12:00 до 16:00 на территории Детской железной дороги в Иркутске в рамках открытия 79-го летнего сезона.

Как сообщает пресс-служба облкинофонда, под открытым небом будут показаны документальные и анимационные фильмы военно-патриотической тематики, а также фильмы Иркутского областного кинофонда и Восточно-Сибирской студии кинохроники.

Будет представлен сюжет Полины Степановой и Дмитрия Слободчикова «321-я Сибирская. За кадром», который снят на съемочной площадке народного фильма «321-я Сибирская» режиссера Солбона Лыгденова.

Также все пришедшие смогут увидеть два фильма Восточно-Сибирской студии кинохроники из альманаха «Восточная Сибирь» 2016 года режиссера Анастасии Зверьковой и оператора Кирилла Димова: «Транзит» и «Дед, живи сто лет». Маленьких зрителей порадует военно-приключенческий мультфильм «Крепость: щитом и мечом».

Показ организован советом молодежи ВСЖД совместно с ОГАУК «Иркутский областной кинофонд». Вход свободный.