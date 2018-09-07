|Культура
|08.09.2018
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Иркутян приглашают на авторскую экскурсию по выставке Даши Намдакова «Другое измерение»
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Иркутск, 8.09.18 (ИА "Телеинформ"), - Сегодня, 8 сентября, в галерее Виктора Бронштейна пройдет АРТ-суббота с Ольгой Бронштейн. Директор галереи впервые проведет авторскую экскурсию по выставке Даши Намдакова «Другое измерение».
Как сообщает пресс-служба галереи, действующая экспозиция – премьера новой коллекции скульптур Даши Намдакова. Работы выполнены в Лондоне, отлиты в итальянских мастерских, созданы под влиянием современной зарубежной скульптуры.
Ольга Бронштейн раскроет детали подготовки масштабного выставочного проекта, поделится планами о сотрудничестве с мастером.
Во время экскурсии флорист Анна Карбан презентует цветочные инсталляции по мотивам самых ярких скульптур коллекции. Вдохновившись творчеством Даши Намдакова, она создала авторскую интерпретацию его работ. Мастер расскажет о символизме и эстетике флористических композиций.
Возрастное ограничение 6+. Стоимость билетов: для взрослых – 400 рублей, для школьников и студентов – 300 рублей. Начало мероприятия в 17:00. Мероприятие пройдет в залах галереи по адресу: г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д. 3, телефон: (3952) 75-60-30.
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