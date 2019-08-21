Иркутян приглашают на фестиваль «Дни Бразилии»

Иркутск, 22.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Фестиваль бразильской культуры «Дни Бразилии в Иркутске-2019: Культура, Музыка, Танец, Спорт» пройдет 6 и 7 сентября на концертной площадке острова Юность.

Об этом сообщил начальник управления по физической культуре и спорту администрации Иркутска Дмитрий Эверт, пишет пресс-служба мэрии.

Организатором фестиваля выступает региональная общественная спортивная организация «Иркутская Федерация Капоэйры». Он пройдет при поддержке администрации Иркутска. Для жителей и гостей города подготовлен большой интерактивный шоу-концерт с участием представителей бразильской культуры. В программе фестиваля – показательные выступления членов федерации боевого искусства капойэры, бразильское джиу-джитсу, барабанное и лазерное шоу, выступления танцевальных коллективов, призы и подарки, а также мастер-классы.

– Это совершенно новое событие для Иркутска. У горожан появится возможность познакомиться с культурными и спортивными особенностями Бразилии, возможно, найти для себя новое хобби. Посещение фестиваля и участие в мастер-классах бесплатно для всех желающих, – прокомментировал Дмитрий Эверт.

Более подробную информацию можно получить у организатора фестиваля Дмитрия Апрановича по телефону 89501445414.