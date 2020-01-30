Иркутск, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутян приглашают на фотовыставку Елены Григорьевой. Она откроется 3 февраля в 15:00 в Музыкальном театре имени Загурского в фойе второго этажа. Об этом сообщает пресс-служба театра.

– Елена Григорьева уже 14 лет занимается репортажной и пейзажной съемкой. Её картины завораживают своей глубиной, композицией и многообразием фактур. Необычные ракурсы, детализация и гармония цвета – визитная карточка фотохудожника. Мы приглашаем всех окунуться в мир магической природы Прибайкалья и ощутить истинное эстетическое удовольствие, – сообщает пресс-служба музея.

Выставку можно посмотреть до конца февраля. Она доступна всем посетителям спектакля. Также там можно будет купить открытку с понравившимися пейзажами. Собранные средства пойдут на благотворительность.