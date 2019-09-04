Иркутян приглашают на книжную выставку к 170-летию Владимира Сукачева

Иркутск, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - С 6 сентября в главном здании Иркутского художественного музея имени Сукачева начинает работу первая межведомственная книжная выставка разрозненной более 100 лет назад библиотеки Владимира Сукачева и его семьи.

В экспозиции – единственные в своем роде книжные памятники, книги с автографами, дарственными надписями и экслибрисами семьи Сукачевых, французские издания 19 века и другие редкие экземпляры, сообщает пресс-служба музея.

Выставка «Экслибрисы, автографы, инскрипты…» впервые объединяет редкие издания, хранящиеся в разных ведомствах: научной библиотеке ИГУ имени Распутина, Научной библиотеке БГУ, библиотеке имени Молчанова-Сибирского и библиотеке областного художественного музея.

Среди экспонатов – книга «Иркутск. Его место и значение в истории и культурном развитии Восточной Сибири» 1891 года, изданная и редактированная лично Владимиром Сукачевым; специально изготовленный автором экземпляр сборника стихов Алексея Лугового и подаренный Анне Сукачевой с дарственной надписью. Украшением выставки являются произведения великих французских писателей и мыслителей, изданные в Париже в 19-20 веках – книги во владельческих переплетах с суперэкслибрисом Soukatschoff: Вольтера, Жюля Верна, Никола Буало-Депрео, Шарля-Луи Монтескье читали в семье Сукачевых в подлиннике.

Экспозиция дополнена подлинными фотографиями и личными вещами Сукачевых из фондов Иркутского художественного музея. Выставка «Экслибрисы, автографы, инскрипты…» продолжает серию праздничных мероприятий, посвященных 170-летию Владимира Сукачева.