Иркутян приглашают на концерт в рамках проекта «Затопленные песни»

Иркутск, 15.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском музее Валентина Распутина 16 августа в 18.30 состоится продолжение серии концертов проекта «Затопленные песни» коллектива «Иркутск-Арт-Трио». Руководитель и основатель проекта – Александр Рогачевский.

Как сообщает пресс-служба краеведческого музея, перед началом концерта в 18.00 все желающие приглашаются на экскурсию по экспозиции музея, посвященной жизни и творчеству Валентина Распутина.

Участники проекта «Затопленные песни» 30 лет занимаются реконструкцией песенного наследия «Сибирской Атлантиды» – деревень Приангарья, затопленных при строительстве каскада ГЭС. Итогом этнографических экспедиций, многих лет кропотливой работы по расшифровке архивов, глубокого осмысления традиции стали три студийных диска, каждый из которых раскрывает сибирскую традиционную лирику с разных сторон, показывает глубокую связь прошлого и настоящего.

Проект является лауреатом многих международных фестивалей мировой музыки в России и Европе в номинациях «За сохранение культурного наследия» и «Лучшее аутентичное исполнение».

В 2007 году песни «Сибирской Атлантиды» в исполнении участников проекта прозвучали в трагедии «Макбет» на сцене театра Шекспира в Англии. В 2018 году проект стал лауреатом всероссийской премии этнической музыки Russian World Music Awards как «Лучший Аутентичный проект». В 2019 году прошла серия экспедиций по Ангаре, в том числе по деревням, о которых писал Валентин Распутин.

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