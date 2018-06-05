ТЕМЫ
Архив
< Июнь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Сегодня
Культура
06.06.2018

Иркутян приглашают на открытие выставки «Живопись Анны Ларевой»

Иркутск, 6.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском городском выставочном центре имени Рогаля 6 июня в 17.00 состоится открытие выставки «Живопись Анны Ларевой»

Как пишет пресс-служба музея истории Иркутска, красота окружающего мира, постижение природы Прибайкалья в различных состояниях, стремление как можно более точно передать ее характер, особое очарование цветения сибирских трав – все это характерно для творчества Анны Ларевой. Она является воспитанницей Иркутского государственного педагогического университета, факультета музыкального и художественного образования, где получила специальность: «художник, преподаватель изобразительного искусства». Ее учителями стали известные иркутские художники и искусствоведы.

Анна Ларева – художник широкого диапазона. Как педагог она работала в Школе раннего развития «Азбука» (преподавание продуктивной деятельности), вела творческую студию для разновозрастных групп (преподавание живописи, рисунка, композиции, ДПИ). Как художник по сценическому костюму участвовала в оформлении интермедий и новогодних спектаклей для ТЮЗа имени Вампилова. В должности фотографа работала в нескольких глянцевых журналах. В творческой мастерской «Королева» занималась оформлением праздников. Работала главным художником в Музее истории Иркутска имени Сибирякова.

Анна Ларева участница многих тематических и передвижных выставок, в том числе участница губернаторских проектов работы с отдаленными территориями Иркутской области.

Каждый художник, в поисках своей индивидуальности, своего изобразительного почерка и стиля проходит определенный творческий путь, накапливает личный опыт, набирается мастерства и формирует свой неповторимый выразительный язык. Анна Ларева является продолжательницей династии художников в третьем поколении. Сохраняя семейные традиции, она идет своей дорогой и готова к новым открытиям и свершениям.

Выставка продлится до 16 июня. Справки по телефону 200-365.

ТЕПЕРЬ: новости культуры в Иркутске и области — в Telegram

Читатель Толстов: обзоры литературных новинок
Загрузка...

Новые фильмы: ежемесячные обзоры от ИА Телеинформ

Иркутская афиша Время золотых полтинников: что происходило в рок-музыке 50 лет назад? Иркутская VIP-прослушка: что слушают известные иркутяне?

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске