Иркутян приглашают на первую академическую выставку эмали

Иркутск, 26.08.19 (ИА «Телеинформ»), - С 30 августа в залах иркутской арт-галереи Диас начнет работу первая академическая выставка эмали.

Как сообщает пресс-служба галереи, впервые за всю историю отделения Российской академии художеств в Иркутске будут представлены произведения ведущих художников-эмальеров Урала, Сибири и Дальнего Востока. Это Борис Клочков, Инна Лемонова, Софья Хабибуллина и Наталья Чухловина (Екатеринбург), Алена Залуцкая (Новосибирск), Татьяна Колточихина (Омск), Антон Тырышкин (Красноярск), Валерий Леватаев (Комсомольск-на-Амуре). Иркутянам и гостям города представляется уникальная возможность насладиться красотой и разнообразием одной из самых редких и необычных техник, существующих в мировом искусстве.

Техника эмали зародилась около 3500 лет до Нашей эры на Кипре и в Древнем Египте, где использовалась в основном для изготовления ювелирных украшений. Прекрасные эмалевые иконы и обложки церковных книг создавались в Византийской империи. Через Византию эмаль проникла в страны Западной Европы, Древнюю Русь и далее на Восток. Своеобразные стилистики в работе с эмалью выработали китайские и японские мастера. В Европе славились эмалевые изделия из французского Лиможа.

Новое рождение эмали происходит во второй половине 20-го – начале 21-го веков, когда она выходит за пределы прикладного предназначения и обретает черты самостоятельного художественного явления, возросшего на синтезе декоративно-прикладного искусства и станковой живописи. В России это связано с основанием в Ярославле в 1992 году центра «Эмалис», возглавляемого Александром Карих. Другими центрами притяжения для художников-эмальеров стали мастерские Николая Вдовкина в Минеральных Водах и Валерия Леватаева в Комсомольске-на-Амуре. Все больше авторов, увлеченных этой техникой, становится в Санкт-Петербурге, Москве и Екатеринбурге, в 2000-е годы эмаль постепенно завоевывает и Сибирь. Однако, искусство эмали сохраняет свою элитарность и вряд ли достигнет популярности, сравнимой с такими техниками живописи, как масло или акварель.

КООРДИНАТЫ:

Выставка открывается по адресу: Иркутск, Седова, 40. Арт-галерея Диас. С 10.00 до 19.00 ежедневно.